Расходы Фонда ОМС в Петербурге увеличат на 27 млрд рублей

Беглов также подчеркнул, что территориальному фонду ОМС было поручено ускорить внедрение цифровых технологий.

Расширение расходов на территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) в Петербурге в текущем году было официально подтверждено правительством города на сумму 27 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что Петербург получил новые задачи от президента РФ Владимира Путина, которые направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи.

Он особо подчеркнул, что норматив для бесплатного оказания медицинской помощи жителям Петербурга составит 24 807 рублей на одного человека, что превышает федеральный уровень в полтора раза.

Беглов также подчеркнул, что территориальному фонду ОМС было поручено ускорить внедрение цифровых технологий. Новые сервисы будут способствовать повышению прозрачности и эффективности работы системы городского здравоохранения, а также сэкономят время для врачей и пациентов.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских МФЦ запустят услугу "Мобильный избиратель".

Фото: пресс-служба МФЦ