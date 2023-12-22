В петербургских МФЦ запустят услугу "Мобильный избиратель" во время выборов президента

Документы в МФЦ будут приниматься с 29 января по 11 марта.

В Петербурге во время выборов президента РФ будет работать система "Мобильный избиратель". Соглашение 16 января 2024 подписали Председатель СПбИК Максим Мейксин и директор МФЦ Петербурга Максим Александров.

Система "Мобильный избиратель" дает возможность всем избирателям, которые в день голосования не смогут прийти на избирательный участок по месту жительства, проголосовать по месту нахождения. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в любой из 63 МФЦ Петербурга. Услуга предоставляется без предварительной записи и не зависит от наличия у заявителя регистрации на территории Санкт-Петербурга.

Документы в МФЦ будут приниматься с 29 января по 11 марта. Подать заявление можно только лично, предъявив паспорт гражданина РФ, а в период его замены – временное удостоверение личности.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала журналистов и СМИ при освещении президентской избирательной кампании в 2024 году содействовать тому, чтобы голосование проходило в строгом соответствии с законодательством страны, честно и прозрачно, подлинно демократически.

Фото: МФЦ