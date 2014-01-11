ЗакС устранил противоречия в законе о "наливайках"

Со следующего года правила розничной продажи алкоголя в барах ужесточатся.

В ЗакСе Петербурга вернулись к закону о "наливайках". Часть поправок вступила в силу с начала 2021 года, а еще часть вступит в следующем году.

Поправки призваны устранить противоречия, которые есть в законе "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге". В комитете по законодательству заметили, что сфера действия регионального закона исключает регулирование розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Соответственно, действие нужно распространить и на такую продажу.

По замыслу Дениса Четырбока, с 1 января 2022 года будет запрещено продавать алкогольную продукцию в месте общественного питания в "хрущевках" или "домах-кораблях", если площадь заведения составляет менее 50 кв. метров.

Фото: Pexels