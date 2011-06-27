Депутаты ЗакСа согласовали назначение Максима Мейксина на должность вице-губернатора Петербурга

Два поста вице-губернаторов освободились после того, как Александр Бельский и Николай Бондаренко избрались в ЗакС Петербурга.

Депутаты петербургского ЗакСа согласовали кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Мариинском дворце 13 октября в соответствии со статьями 4 и 5 закона "О Правительстве Санкт-Петербурга" ЗакСу была представлена кандидатура Максима Мейксина для согласования на должность вице-губернатора. На этом посту он будет координировать деятельность Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, Комитета территориального развития, отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора.

По итогам голосования депутаты утвердили кандидатуру Максима Мейксина на должность вице-губернатора.

Два поста вице-губернаторов освободились после того, как Александр Бельский и Николай Бондаренко избрались в ЗакС Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин