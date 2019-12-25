Главу Центрального района Петербурга предложили на пост вице-губернатора

Предложение направил в ЗакС Александр Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Максим Мейксин с 18 февраля 2019 года возглавляет администрацию Центрального района. Предположительно, он будет отвечать за решение вопросов внутренней политики.

Максим Мейксин награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет более 70 научных публикаций и книг в области экономики, бухгалтерского учёта и аудита.

Первое чтение бюджета на 2022 год пройдет в ЗакСе 27 октября.

Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин