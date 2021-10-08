Первое чтение бюджета на 2022 год пройдет в ЗакСе 27 октября

Проект бюджета записали на цифровую карту памяти.

В ЗакС Петербурга внесли на рассмотрение проект бюджета Петербурга на 2022-й год и плановый период 2023-24 годов. Документ "весит" 90 гигабайт. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников передал цифровую карту памяти Александру Бельскому. Спикер ЗакСа пообещал, что новый закон о бюджете будет принят в срок.

Прогнозируется, что доходы в следующем году будут на уровне 874,3 млрд рублей, в 2023 году они вырастут до 960,2 млрд рублей, а в 2024 году достигнут триллиона. Основным источником выступает налог на доходы физических лиц.

Первое заседание по рассмотрению бюджета состоится 27-го октября. Напомним, документ должен пройти три чтения.

Видео: пресс-служба ЗакСа Петербурга