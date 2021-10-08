  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:20
106
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Первое чтение бюджета на 2022 год пройдет в ЗакСе 27 октября

0 0

Проект бюджета записали на цифровую карту памяти.

В ЗакС Петербурга внесли на рассмотрение проект бюджета Петербурга на 2022-й год и плановый период 2023-24 годов. Документ "весит" 90 гигабайт. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников передал цифровую карту памяти Александру Бельскому. Спикер ЗакСа пообещал, что новый закон о бюджете будет принят в срок. 

Прогнозируется, что доходы в следующем году будут на уровне 874,3 млрд рублей, в 2023 году они вырастут до 960,2 млрд рублей, а в 2024 году достигнут триллиона. Основным источником выступает налог на доходы физических лиц. 

Первое заседание по рассмотрению бюджета состоится 27-го октября. Напомним, документ должен пройти три чтения. 

Видео: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: бюджет петербурга, доходы, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии