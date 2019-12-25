В Петербурге могут расширить список пользователей социальных такси

Градоначальник просит рассмотреть законопроект в первую очередь.

Губернатор Александр Беглов предложил расширить список категорий граждан, которые могут пользоваться социальным такси. Соответствующие поправки в Социальный кодекс он направил на рассмотрение в Законодательном собрании.

Беглов предлагает предоставить право пользоваться социальным такси инвалидам и детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, которые страдают хронической почечной недостаточностью и нуждаются по медицинским показаниям в заместительной почечной терапии. В Петербурге таких человек около 500.

Формироваться повестка дня для рассмотрения в ЗакСе 3 марта будет 26 февраля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что социальным такси Петербурга воспользовались более 620 тысяч горожан в 2020 году.

Фото: Piter.TV