Социальным такси Петербурга воспользовались более 620 тысяч горожан в 2020 году

В программе участвовали 33 транспортные организации.

Во вторник, 19 января, в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщили, что за прошедший 2020 год в Петербурге 620 тысяч горожан воспользовались услугами социального такси.

33 транспортные организации города решили принять участие и выделили более трех тысяч автомобилей для развозки жителей Петербурга. Некоторые из машин были оборудованы специальными техническими средствами в виде подъемников, отсеков для костылей.

Смольный выделил на данную услугу 330 миллионов рублей. В 2021 году город выделит на эти цели 489,9 миллиона рублей. По словам Эргашева, квалификационный отбор в Комитете по транспорту прошли 30 транспортных организаций.

Услугами такси могут воспользоваться льготные категории граждан и могут проехать от места жительства до социально значимых объектов и обратно с частичной компенсацией стоимости проезда.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек.

Фото: Piter.TV