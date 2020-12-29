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Социальным такси Петербурга воспользовались более 620 тысяч горожан в 2020 году
Сегодня, 18:58
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smirenny

Социальным такси Петербурга воспользовались более 620 тысяч горожан в 2020 году

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В программе участвовали 33 транспортные организации.

Во вторник, 19 января, в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщили, что за прошедший 2020 год в Петербурге 620 тысяч горожан воспользовались услугами социального такси.

33 транспортные организации города решили принять участие и выделили более трех тысяч автомобилей для развозки жителей Петербурга. Некоторые из машин были оборудованы специальными техническими средствами в виде подъемников, отсеков для костылей.

Смольный выделил на данную услугу 330 миллионов рублей.  В 2021 году город выделит на эти цели 489,9 миллиона рублей. По словам Эргашева, квалификационный отбор в Комитете по транспорту прошли 30 транспортных организаций.

 Услугами такси могут воспользоваться льготные категории граждан и могут проехать от   места жительства до социально значимых объектов и обратно с частичной компенсацией стоимости проезда.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек.

Фото: Piter.TV

Теги: социальное такси, социальное такси петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 19:31

Классный сервис часто пользуюсь замечаний нет)))

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