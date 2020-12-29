За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21478 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Это практически в два раза меньше, чем до Нового года.
Операторы обработали 5621 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Отметим, что ранее также публиковалась информация о том, сколько людей находится под медицинским присмотром — в обсерваторе, на самоизоляции или являются контактными. Последние три дня это делать перестали.
Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.
Накануне проректор Политеха рассказал о нестабильной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге. "Иллюзия стабильности" может создаваться из-за сниженного объема тестирования.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все