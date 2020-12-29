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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек
Сегодня, 10:02
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тысячу человек

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В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило более 5 тысяч звонков.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21478 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Это практически в два раза меньше, чем до Нового года. 

Операторы обработали 5621 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что ранее также публиковалась информация о том, сколько людей находится под медицинским присмотром — в обсерваторе, на самоизоляции или являются контактными. Последние три дня это делать перестали. 

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Накануне проректор Политеха рассказал о нестабильной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге. "Иллюзия стабильности" может создаваться из-за сниженного объема тестирования. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, обследование, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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