Проректор Политеха рассказал о нестабильной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге

По словам ученого, ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, однако сильных положительных изменений пока не произошло.

Ситуация с распространяемостью коронавируса в новогодние праздники кардинально не изменилась. На данный момент Петербург находится в районе второго пика, где стоит быть особенно осторожными. Об этом заявил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков в интервью "Фонтанке.ру". Ученый руководит рабочей группой, которая создает математические модели распространения COVID-19 по заказу Минздрава РФ.

По словам Алексея Боровкова, в праздничные дни горожане в основном сидели дома, поэтому интенсивность общения была существенно ниже, чем сейчас. На данный момент все вернулись на работу, учебу, стали посещать рестораны и театры. Также стоит учитывать новые штаммы, которые так или иначе доберутся до Северной столицы.

По прогнозу ученых, Петербург находится в районе второго пика заболеваемости, однако "маятник" может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Снижение роста заболеваемости по официальным данным может быть связано с тем, что объем тестирования на коронавирус уменьшился, сказал проректор СПбПУ.

Подводя итог, Алексей Боровков отметил, что в "новом году остались на том же минном поле, просто пока мины стали слегка реже попадаться на нашем пути". На начало февраля в Петербурге ожидают 110 000 активных больных.

Фото: Facebook / Алексей Боровков