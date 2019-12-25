За последние сутки на коронавирус в Петербурге обследовали 34 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34763 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 829 человек. Из них 365 — контактные, 464 — на самоизоляции.
Операторы обработали 4448 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Накануне комитет по здравоохранению Петербурга поручил районам начать вакцинацию граждан старше 60 лет.
Фото: Piter.TV
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