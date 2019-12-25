Комитет по здравоохранению Петербурга поручил районам начать вакцинацию граждан старше 60 лет

Было доказано, что вакцину "Спутник V" можно использовать и для пожилых людей.

Комитет по здравоохранению Петербурга поручил районным администрациям организовать вакцинацию для горожан старше 60 лет. В первую очередь ― с хроническими заболеваниями. Информация об этом содержится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции, опубликованном 29 декабря.

В приоритете пожилые граждане, страдающие сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца.

Эти группы пациентов подвержены наибольшему риску развития осложнений в случае заражения COVID-19 и нуждается в иммунной защите от инфекции в первую очередь. указывается в справке.

Ранее Минздрав разрешил применение "Спутника V" лицам старше 60 лет при массовой вакцинации. Медикам удалось доказать эффективность вакцины для предотвращения инфицирования коронавирусом пожилого населения.

Фото: Минздрав РФ