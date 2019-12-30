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ЗакС расширяет перечень объектов, отображаемых в Генплане Петербурга
Сегодня, 13:03
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fvbykov

ЗакС расширяет перечень объектов, отображаемых в Генплане Петербурга

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Поправку к закону представила комиссия парламента по городскому хозяйству.

В среду, 15 января, петербургское Законодательное собрание во втором чтении одобрило изменение в закон о региональных объектах.

Теперь в городском Генплане будет заложена возможность "резерва" мест под территории зеленых насаждений площадью не менее 2 гектар. В их число также лесные участки в черте города и водоемы. Дополнительно депутаты внесли в целях предотвращения застройки кладбищ и сохранения истории города "озелененную территорию общего пользования, планируемую к размещению, реконструкции на территории места погребения в соответствии с действующим законодательством".

Ранее ЗакС одобрил инициативу соцподдержки по замене газовых плит.

Фото: Piter.tv

Теги: генплан, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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