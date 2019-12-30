ЗакС одобрил инициативу соцподдержки по замене газовых плит

Обновить старую технику помогут пенсионерам, одиноким гражданам с маленьким заработком и 60-летним людям без соцподдержки.

Депутаты петербургского Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект о соцподдержке по вопросу замены старых газовых и электрических плит. Инициативу выдвинул губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, на помощь в обновлении вышедших из строя плит могут рассчитывать пенсионеры, люди старше 60 лет, не получающие соцподдержку по оплате услуг ЖКХ, а также одинокие граждане с маленьким доходом. Также в тексте законопроекте вводится определение "одиноко проживающего гражданина". Беглов назвал таковыми людей, которые единственные имеют место жительства в конкретном жилом помещении.

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