ЗакС принял в первом чтении законопроект об обеспечении горожан лекарствами

Авторы законопроекта — Елена Киселева, Дмитрий Тугов и Денис Четырбок.

В среду, 21 октября, стало известно, что петербургские депутаты принял в первом чтении законопроект об обеспечении горожан лекарствами. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Авторами законопроекта выступают Елена Киселева, Дмитрий Тугов и Денис Четырбок. Они отметили, что в третьей статье федерального закона представлена информация о том, кто имеет право на бесплатные лекарства и медицинские изделия.

Согласно документу, чтобы препараты можно было выдать за счет бюджета, необходимо разработать актуальный федеральный регистр граждан. Депутаты отметили, что именно от этого зависит количество "бесплатного" инсулина, глюкометров и тест-полосок.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты ЗакСа одобрили в третьем чтении установку памятника Блоку на улице Декабристов.

Фото:Piter.tv