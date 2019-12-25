Депутаты ЗакСа одобрили в третьем чтении установку памятника Блоку на улице Декабристов

Памятник появится у дома, в котором жил поэт.

В среду, 21 октября, в Мариинском дворце проходит заседание Законодательного собрания Петербурга. Депутаты ЗакСа одобрили в третьем чтении установку памятника Александру Блоку. Инициатива принадлежит губернатору Александру Беглова.

Памятник планируют поставить у дома №57 по улице Декабристов Для этого необходимо внести изменения в закон о размещении памятников в границах зон охраны объектов культурного наследия.

Ранее Депутаты ЗакСа рассказали о "плевках" со стороны губернатора Петербурга и исполнительной власти. По словам парламентариев, в Смольном отвечают не на все вопросы. Кроме того, депутатов не устроил ответ губернатора на требование остановить строительство ЖК Meltzer Hall на набережной реки Карповки. Запрос направят во второй раз.

Фото: vk.com/a_blok_museum