ЗакС принял в первом чтении законопроект о наказах избирателей

Законопроект назвали "прививкой от популизма".

В ЗакСе поддержали законопроект, который обяжет депутатов представлять на рассмотрение инициативы по обращениям граждан. "За" проголосовали 37 парламентариев, "против" — восемь, один воздержался. Документ прошел первое чтение.

Под наказами понимаются письменные обращения избирателей к кандидатам в депутаты в период избирательной кампании. В течение двух месяцев с их получения депутаты должны будет представить их в ЗакСе, предварительно обработав и обобщив.

Автором инициативы является фракция "Единая Россия". По словам Дениса Четырбока, законопроект должен отсечь популизм кандидатов. По его мнению, к этому склонны некоторые оппозиционеры: во "дворах" и по телевизору они дают обещания, которые не могут выполнить.

Представители оппозиционных фракций инициативой были недовольны. Они отметили, что просьбы граждан, например, будут касаться возврата к более раннему пенсионному возрасту. Кроме того, наказы можно сфальсифицировать, попросить родственника написать письмо.

Накануне Владимир Путин заявил о не расхлебанных с 90-х предвыборных обещаниях властей. По его словам, не надо обещать того, что нельзя исполнить.

Фото: Piter.TV