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ЗакС принял в первом чтении законопроект о наказах избирателей
Сегодня, 11:19
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nadezhda_sib

ЗакС принял в первом чтении законопроект о наказах избирателей

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Законопроект назвали "прививкой от популизма".

В ЗакСе поддержали законопроект, который обяжет депутатов представлять на рассмотрение инициативы по обращениям граждан. "За" проголосовали 37 парламентариев, "против" — восемь, один воздержался. Документ прошел первое чтение. 

Под наказами понимаются письменные обращения избирателей к кандидатам в депутаты в период избирательной кампании. В течение двух месяцев с их получения депутаты должны будет представить их в ЗакСе, предварительно обработав и обобщив. 

Автором инициативы является фракция "Единая Россия". По словам Дениса Четырбока, законопроект должен отсечь популизм кандидатов. По его мнению, к этому склонны некоторые оппозиционеры: во "дворах" и по телевизору они дают обещания, которые не могут выполнить. 

Представители оппозиционных фракций инициативой были недовольны. Они отметили, что просьбы граждан, например, будут касаться возврата к более раннему пенсионному возрасту. Кроме того, наказы можно сфальсифицировать, попросить родственника написать письмо. 

Накануне Владимир Путин заявил о не расхлебанных с 90-х предвыборных обещаниях властей. По его словам, не надо обещать того, что нельзя исполнить. 

Фото: Piter.TV

Теги: депутаты, закс, наказы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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