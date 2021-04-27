Глава РФ призвал политиков не давать невыполнимых обещаний и не обманывать избирателей.

Российский президент Владимир Путин заявил о не расхлебанных с 90-х предвыборных обещаниях властей. Об этом глава государства заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Петербурге. По мнению политика, до сих пор власти не могут разобраться с отдельными обещаниями, которые давали избирателям в тот период.

Надо избегать популизма. На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов: обещали все что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что осенью 2021 года в России состоятся федеральные и региональные выборы депутатов. Путин заметил, что обещания невозможного порождают у населения ожидания, которые не могут сбыться. Глава РФ призвал коллег не обманывать россиян и не создавать ситуацию, в которой граждане не будут верить к действующую политическую систему.

Путин призвал держать под контролем реализацию социальных мер.

Фото и видео: YouTube/Совет Федерации