Путин призвал честно вести борьбу на выборах

Глава РФ выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге.

Российский президент Владимир Путин призвал честно вести конкурентную борьбу на выборах в парламент. Об этом глава государства рассказал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Политик призвал коллег уважать друг друга. Он напомнил, что федеральные и региональные выборы народных избранников состоятся в сентябре текущего года.

Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер напомнил, что парламентарии страны, как и в начале прошлого века, представляют различные политические силы государства. Он заметил, что всегда в приоритете у депутатов и сенаторов были национальные интересы РФ. Их политик считает основой консолидации для совместной и слаженной работы по достижению поставленных стратегических задач.

Кабмин выделит на развитие железнодорожной отрасли более 11 млрд рублей.

Фото и видео: YouTube/Совет Федерации