Глава РФ дал указание Федеральному собранию по выполнению послания от 2021 года.

Российский президент Владимир Путин призвал держать под контролем реализацию социальных мер. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Мероприятие проходит в Петербурге.

Я прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти держать этот вопрос на особом, постоянном контроле. Как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан семей с детьми. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что совместно с Федеральным собранием были введены выплаты для детей до трех лет, после - от трех до семи лет. Сейчас политик предложил ввести новые меры поддержки неполных семей, в которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Путин призвал честно вести борьбу на выборах.