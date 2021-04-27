Российский президент Владимир Путин призвал держать под контролем реализацию социальных мер. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Мероприятие проходит в Петербурге.
Я прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти держать этот вопрос на особом, постоянном контроле. Как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан семей с детьми.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства уточнил, что совместно с Федеральным собранием были введены выплаты для детей до трех лет, после - от трех до семи лет. Сейчас политик предложил ввести новые меры поддержки неполных семей, в которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
Путин призвал честно вести борьбу на выборах.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все