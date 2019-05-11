ЗакС попросит денег у правительства РФ на строительство центра института им. Иоффе

Депутаты Законодательного собрания Петербурга хотят попросить председателя правительства РФ Михаила Мишустина выделить деньги на завершение строительства Центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Российской Академии наук. Об этом говорится на сайте городского парламента.
Законопроект рассмотрят на заседании депутатов 10-го марта. На данный момент Центр готов на 82%. Если деньги выделить сейчас, то его можно будет достроить уже в следующем году.
Центр Физико-технического института задуман как уникальное научное учреждение в целях эффективного промышленного внедрения самых передовых разработок отечественных ученых, инженеров и конструкторов. В нем должны реализоваться инновационные проекты в сферах электроники и оптоэлектроники, энергетики, энергосбережения и телекоммуникаций.
рассказал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.
Ранее стало известно, что на ближайшем заседании депутаты также рассмотрят законопроекты об упразднении Уставного суда.
Фото: Piter.TV
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