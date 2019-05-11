ЗакС попросит денег у правительства РФ на строительство центра института им. Иоффе

Если вопрос с финансированием не решится в ближайшее время, то вновь придется проводить конкурсы и выбирать подрядчика.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга хотят попросить председателя правительства РФ Михаила Мишустина выделить деньги на завершение строительства Центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Российской Академии наук. Об этом говорится на сайте городского парламента.

Законопроект рассмотрят на заседании депутатов 10-го марта. На данный момент Центр готов на 82%. Если деньги выделить сейчас, то его можно будет достроить уже в следующем году.

Центр Физико-технического института задуман как уникальное научное учреждение в целях эффективного промышленного внедрения самых передовых разработок отечественных ученых, инженеров и конструкторов. В нем должны реализоваться инновационные проекты в сферах электроники и оптоэлектроники, энергетики, энергосбережения и телекоммуникаций. рассказал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее стало известно, что на ближайшем заседании депутаты также рассмотрят законопроекты об упразднении Уставного суда.

Фото: Piter.TV