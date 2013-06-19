Стали известны кандидаты на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге

Их 10.

В пятницу, 29 октября, Законодательное собрание Петербурга завершило прием предложений о выдвижении кандидатов на должность уполномоченного по правам человека в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Сегодня на рассмотрении находятся 10 кандидатов: Ольга Штанникова (руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге), Сергей Лаптев (глава местной администрации муниципального образования муниципальный округ Семеновский), Сергей Иванов (педагог-организатор ОБЖ школы №469 Выборгского района), Павел Любимов (председатель Благотворительного фонда "С Любовью в Сердце"), Евгений Никольский (общественный деятель), Александр Бойченко (общественный деятель), Илья Черменев (общественный деятель), Светлана Агапитова (президент Благотворительного фонда "Азбука надежды"), Ольга Ходунова (общественный деятель) и Надежда Тихонова (общественный деятель).

Ранее эту должность занимал лидер петербургского отделения партии "Яблоко" Александр Шишлов. Теперь он является депутатом ЗакСа, обе должности совмещать невозможно. Исполняющим обязанности стала Ольга Штанникова до выбора нового омбудсмена. Александр Шишлов посоветовал кандидатуру своего заместителя.

Фото: assembly.spb.ru