ЗакС подтвердил право таксистов Петербурга и Ленобласти работать в обоих регионах

Аналогичные правила будут действовать для таксистов из Петербурга в Ленобласти.

ЗакС Петербурга утвердил в третьем чтении законопроект, который поможет решить вопрос с перевозками на такси между Петербургом и Ленобластью. Заседание прошло 18 августа в Мариинском дворце.

Инициативу предложил губернатор Александр Беглов. Соглашение позволит таксистам, зарегистрированным в Петербурге, принимать заказы на территории Ленобласти и наоборот. В ином случае водитель может завершить поездку с пассажиром в соседнем регионе, но в обратный путь пассажира он взять не может.

Документ будет действовать до конца 2023-го года.

Ранее власти Петербурга утвердили стандарт качества обслуживания населения легковым такси в Петербурге.

Фото: Piter.TV