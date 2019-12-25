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ЗакС подтвердил право таксистов Петербурга и Ленобласти работать в обоих регионах
Сегодня, 13:01
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ЗакС подтвердил право таксистов Петербурга и Ленобласти работать в обоих регионах

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Аналогичные правила будут действовать для таксистов из Петербурга в Ленобласти.

ЗакС Петербурга утвердил в третьем чтении законопроект, который поможет решить вопрос с перевозками на такси между Петербургом и Ленобластью. Заседание прошло 18 августа в Мариинском дворце.

Инициативу предложил губернатор Александр Беглов. Соглашение позволит таксистам, зарегистрированным в Петербурге, принимать заказы на территории Ленобласти и наоборот. В ином случае водитель может завершить поездку с пассажиром в соседнем регионе, но в обратный путь пассажира он взять не может. 

Документ будет действовать до конца 2023-го года. 

Ранее власти Петербурга утвердили стандарт качества обслуживания населения легковым такси в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: такси, фрахтование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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