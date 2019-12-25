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ЗакС поддержал инициативу о запрете сайтов по продаже ядов
Сегодня, 13:58
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nadezhda_sib

ЗакС поддержал инициативу о запрете сайтов по продаже ядов

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Законопроект рассмотрит Госдума.

Депутаты Петербурга предложили на федеральном уровне запретить продавать сильнодействующие и ядовитые вещества в Интернете. Законопроект прошел первое чтение 14 апреля.

Сайты с такими товарами предлагают включить в единый реестр запрещенных доменов. Авторы отмечают, что продажа таких веществ запрещена, однако информация о методах изготовления и использования таких веществ и местах их приобретения свободно распространяется в Интернете. 

Денис Четырбок и Анастасия Мельникова считают, что закон будет способствовать повышению эффективности противодействия незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Также на заседании депутаты предложили отвозить льготников в баню за счет бюджета. 

Фото: pixabay.com

Теги: закс петербурга, интернет, продажа ядов, сильнодействующие вещества
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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