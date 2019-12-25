Депутаты предлагают отвозить льготников в баню за счет бюджета

Законопроект разрабатывался еще при губернаторе Георгии Полтавченко.

Депутаты Петербурга предложили включить общественные банки в перечень социально значимых объектов, до которых льготников могут подвезти на социальном такси. Законопроект прошел первое чтение в городском парламенте.

Один из авторов инициативы Денис Четырбок пояснил, что спрос на общественные бани еще высок. В 2019 году ими воспользовались более 1,5 млн раз, однако не для всех граждан оказывается так просто добраться до бани. В связи с этим парламентарии считают важным включить учреждения в список объектов, до которых могут довезти на такси за счет бюджета.

Услугами социального такси пользуются люди с инвалидностью, ветераны труда, узники концлагерей и другие льготники.

Законопроект разрабатывался с 2018-го года. Поправки в "Социальный кодекс" заключаются в том, что статью 84_2 предлагают дополнить словом "бани". По всей видимости, все это время законопроект не хотели включать в повестку.

Фото: pixabay.com