ЗакС забирает у себя полномочия по согласованию прокурора Петербурга

Депутаты Законодательного Собрания забрали у себя возможность согласовывать кандидатуру на должность прокурора Петербурга. Того требовала обновленная Конституция РФ. Законопроект прошел первой чтение.
Когда нет общественного и парламентского контроля за силовиками и в том числе прокуратурой – это признак полицейского государства.
считает депутат Борис Вишневский.
И ранее кандидата выдвигал президент РФ, однако за Законодательным собранием оставалось права согласовать или не согласовать его.
Также сегодня ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков.
Фото: Piter.TV
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