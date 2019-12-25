ЗакС забирает у себя полномочия по согласованию прокурора Петербурга

Это необходимо сделать в соответствии с новыми поправками в Конституцию.

Депутаты Законодательного Собрания забрали у себя возможность согласовывать кандидатуру на должность прокурора Петербурга. Того требовала обновленная Конституция РФ. Законопроект прошел первой чтение.

Когда нет общественного и парламентского контроля за силовиками и в том числе прокуратурой – это признак полицейского государства. считает депутат Борис Вишневский.

И ранее кандидата выдвигал президент РФ, однако за Законодательным собранием оставалось права согласовать или не согласовать его.

Также сегодня ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков.

Фото: Piter.TV