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ЗакС забирает у себя полномочия по согласованию прокурора Петербурга
Сегодня, 13:55
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nadezhda_sib

ЗакС забирает у себя полномочия по согласованию прокурора Петербурга

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Это необходимо сделать в соответствии с новыми поправками в Конституцию.

Депутаты Законодательного Собрания забрали у себя возможность согласовывать кандидатуру на должность прокурора Петербурга. Того требовала обновленная Конституция РФ. Законопроект прошел первой чтение. 

Когда нет общественного и парламентского контроля за силовиками и в том числе прокуратурой – это признак полицейского государства.

считает депутат Борис Вишневский. 

И ранее кандидата выдвигал президент РФ, однако за Законодательным собранием оставалось права согласовать или не согласовать его.

Также сегодня ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков.

Фото: Piter.TV

Теги: закс, конституция, прокурор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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