С утра 16 марта депутатов и их помощников встречает на входе в парламент человек с прибором для дистанционного измерения температуры.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что ЗакС отменил все рабочие группы из-за коронавируса. Об этом сообщает "Фонтанка".

Также Борис Вишневский заявил, что на входе в ЗакС депутатов и их помощников встречает человек с прибором для дистанционного измерения температуры.

Напомним, что по распоряжению градоначальника Александра Беглова, в городе отменены любые мероприятие, где численность пришедших составляет более свыше 1000 человек.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский фотограф призвала не забывать о любви из-за коронавируса.

Фото:Piter.TV