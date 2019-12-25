Петербургский фотограф призвала не забывать о любви из-за коронавируса

Так появился её проект "Акт любви", где на снимках целуются люди разных возрастов и национальностей.

В американском издании The Washington Post рассказали о петербургском фотографе Арине Вороновой, которая стала героем США. Она разместила около 200 своих фотографий на улицах Манхэттена. На снимках разные пары, мамы и дети целуются через медицинские маски.

Данные снимки стали популярны в Нью-Йорке, где поднялась сильная паника из-за коронавируса. В американских СМИ отметили, что такие снимки очень важны именно сейчас, так как напоминают о важности любить даже в разгар пандемии коронавируса.

Петербурженка переехала в Нью-Йорк пять лет назад. На создание такой серии снимков её натолкнуло отношение американцев к азиатам в самом начале распространения коронавируса. Как пояснила Арина Воронова, мрачные новости в СМИ оказали тяжёлое влияние на умы и поведение почти всех людей. Так появился её проект "Акт любви", где на снимках целуются люди разных возрастов и национальностей.

Заболевший коронавирусом петербургский спортсмен рассказал о первых симптомах.

Фото: Instagram/ theactoflove_nyc