Коллеги Бориса Вишневского не поддержали его запрос к Беглову о музее на Охтинском мысу

Депутат считает, что нужно создать рабочую группу, в которую бы вошли эксперты.

Большинство депутатов ЗакСа Петербурга не поддержали запрос Бориса Вишневского к губернатору города по поводу музея-заповедника на Охтинском мысу. "За" проголосовали только 9 человек. Заседание проходит в среду, 26 мая, в Мариинском дворце.

Лидер фракции "Яблоко" в городском парламенте хотел узнать, поддерживает ли Беглов идею создания рабочей группы по вопросу создания музей. По его мнению, туда должны войти несколько депутатов, заместитель директора АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия" Петр Сорокин и археологи.

Ранее представители научного сообщества подали иск к губернатору и Минкульту РФ за бездействие по ситуации с Охтинским мысом.

Фото: пресс-служба ЗакСа