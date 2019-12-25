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Коллеги Бориса Вишневского не поддержали его запрос к Беглову о музее на Охтинском мысу
Сегодня, 10:41
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Коллеги Бориса Вишневского не поддержали его запрос к Беглову о музее на Охтинском мысу

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Депутат считает, что нужно создать рабочую группу, в которую бы вошли эксперты.

Большинство депутатов ЗакСа Петербурга не поддержали запрос Бориса Вишневского к губернатору города по поводу музея-заповедника на Охтинском мысу. "За" проголосовали только 9 человек. Заседание проходит в среду, 26 мая, в Мариинском дворце.

Лидер фракции "Яблоко" в городском парламенте хотел узнать, поддерживает ли Беглов идею создания рабочей группы по вопросу создания музей. По его мнению, туда должны войти несколько депутатов, заместитель директора АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия" Петр Сорокин и археологи. 

Ранее представители научного сообщества подали иск к губернатору и Минкульту РФ за бездействие по ситуации с Охтинским мысом. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: депутатский запрос, охтинский мыс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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