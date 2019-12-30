ЗакС одобрил возвращение части Пулково в Петербург

Теперь взлетно-посадочная полоса принадлежит только городу.

ЗакС одобрил возвращение части аэропорта "Пулково" в Петербург. Ранее самолетам приходилось взлетать не с территории города, а с участка, принадлежащего Ленобласти. Именно там располагается взлетно-посадочная полоса. Депутаты решили, что следует уточнить границы между двумя соседними регионами. Заседание по данному вопросу состоялось 29 января.

Парламентарий Юрий Гладунов представил корректирующий документ. Он внесен комиссией по устройству государственной власти и местному самоуправлению. Депутаты считают, что будет целесообразным решением передать участок под управление Петербургу. В результате инициативу поддержали, а город получил дополнительно 63,5 га земли.

Ранее разделение территории не мешало пассажирам, но вызывала препятствия для оперативной работы аэропорта. Управляющей компании приходилось связываться сразу с двумя субъектами, чтобы получить согласование чего-либо.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербург прилетел первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами.

Фото: Piter.tv

