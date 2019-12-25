ЗакС одобрил увеличение фонда ОМС в Петербурге

Дополнительные средства поступили из федерального бюджета.

Объем территориального фонда обязательного медицинского страхования по итогам всех корректировок в 2021 году составит 183,9 млрд рублей. Фонду ОМС добавили еще 9,81 млрд рублей. Соответствующий законопроект поддержали все депутаты на пленарном заседании 8 декабря.

По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, увеличить сумму удалось после принятия федерального бюджета. Часть средств пойдет на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и проведение углублённой диспансеризации переболевших.

В 2022 году бюджета ТФОМС составит 193 млрд рублей. Деньги из городского бюджета пойдут также на льготное лекарственное обеспечение — 2,5 млрд рублей, закупку оборудования — 3,4 млрд и капремонт медучреждений — 1,75 млрд. В Смольном добавили, что увеличатся нормативы на посещения на дому выездными патронажными бригадами и посещения по паллиативной помощи.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как в Петербурге проходит углубленная диспансеризация после COVID-19

Фото: Piter.TV