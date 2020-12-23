ЗакС не поддержал включение парка Малиновка в ЗНОП

Глава "Яблока" предложил внести Малиновку в перечень территорий с "охранным" статусом.

В четверг, 25 марта, комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания рассматривала пакет поправок к закону о зеленых насаждениях общего пользования. Внести в перечень парк Малиновка предложил глава фракции "Яблоко" Борис Вишневский, однако комиссия не поддержала инициативу.

Несколько лет назад, в 2013 году, Малиновка была в центре скандала из-за планов по строительству на территории парка храма. Местные жители приняли проект неодобрительно и устраивали массовые акции протеста. Храм в итоге не построили, а на территории парка разрешили возводить постройки не выше пяти метров. Вернуть Малиновку в ЗНОП пытались в 2018 году, однако большинство депутатов проголосовали против. Новый статус парку обещал и губернатор в 2019 году, но с позицией ЗакСа на данный момент вряд ли Малиновка получит статус ЗНОП.

Ранее мы писали, что ККИ города освободил три незаконно занятых земельных участка.

Фото: vk.com/savemalinovka