ЗакС Петербурга утвердил квоты на трудоустройство для людей с инвалидностью

Новые правила коснутся компании со штатом более 100 человек.

Петербургские депутаты утвердили квоты на трудоустройство для людей с инвалидностью. Работодатели будут обязаны выделять рабочие места для людей с повышенными потребностями. Законопроект приняли на заседании 29 июня.

Инициативу поддержали 49 депутатов. Согласно законопроекту, все компании со штатом более 100 человек должны будут оставлять для людей с инвалидностью 2,5% рабочих мест.

Piter.tv рассказывал, как в Петербурге помогают людям с инвалидностью найти работу.

Также сегодня депутаты решили резервировать рабочие места для выпускников вузов, которые не могут найти работу.

Фото: Piter.tv