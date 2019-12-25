Депутаты решили резервировать рабочие места для выпускников вузов, которые не могут найти работу

Ожидается, что это улучшит ситуацию с трудоустройством молодых специалистов.

Депутаты Петербурга одобрили в третьем чтении расширение перечня граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. Резервировать рабочие места планируют для граждан от 18 до 25 лет, которые менее года назад окончили вуз или среднее профессиональное образовательное учреждение. Решение приняли на пленарном заседании 29 июня.

Ранее на поддержку могли рассчитывать граждане от 18 до 20 лет. Инициаторов внесения поправок стал представитель ЛДПР Павел Иткин.

Рабочие места будут предлагать в тех организациях, которые испытывают трудности с трудоустройством.

Ранее депутаты разрешили переизбераться губернатору неограниченное количество раз.

Фото: Piter.tv