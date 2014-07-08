ЗакС Петербурга решил смягчить правила тишины для религиозных обрядов

В ЗакС Петербурга рекомендовали принять законы о тишине по праздникам и перераспределении судов.

Постоянная комиссия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросам правопорядка и законности рекомендовала принять в первом чтении два законопроекта. Первый вносит изменения в "Закон об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" и освобождает от ответственности за нарушение тишины в многоквартирных домах с 8:00 до 12:00 в праздничные и выходные дни при проведении религиозных обрядов, согласно канонам традиционных конфессий.

Инициативу внесли депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник, Анастасия Мельникова, Вера Сергеева и Денис Четырбок. Второй законопроект направлен на упразднение и создание судебных участков и должностей мировых судей с целью равномерного распределения нагрузки на суды.

Также предлагается создать три новых участка в Красносельском, Приморском и Пушкинском районах и ликвидировать один участок в Дзержинском районе и два в Куйбышевском.

Ранее маткапитал на второго ребенка предложили увеличить до 1 млн рублей,

Фото: Piter.TV