ЗакС Петербурга разберется с гайд-парками и митингами

Оппозиция сможет участвовать в обсуждении выбора мест для акций протеста и шествий.

Комитет по законодательству Петербурга одобрил внесение поправок в закон о митингах. Депутаты из оппозиционных движение внесли предложение об открытом обсуждении выбора мест гайд-парков. Также предполагается, что на территории Северной столицы будут действовать не менее восьми таких площадок. Чиновники отмечают, что там активисты смогут собираться на акции, которые заранее не будут согласованы с представителями власти.

Если нам просто выдадут площадки без дискуссии, мы не согласны. Места нужно обсуждать с теми, кто эти акции проводит. Или потом будете при помощи Росгвардии и ОМОН обсуждать? прокомментировал ситуацию парламентарий Максим Резник.

В комитете подтвердили, что обсуждать локации в Смольном будут в открытом режиме. На ближайшем собрании парламента города будет внесен соответствующий законопроект.

Напомним, что Владимир Путин приедет в апреле на Арктический форум в Петербург.

Фото: Piter.tv