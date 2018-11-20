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ЗакС Петербурга разберется с гайд-парками и митингами
Сегодня, 13:33
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lesjasap

ЗакС Петербурга разберется с гайд-парками и митингами

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Оппозиция сможет участвовать в обсуждении выбора мест для акций протеста и шествий.

Комитет по законодательству Петербурга одобрил внесение поправок в закон о митингах. Депутаты из оппозиционных движение внесли предложение об открытом обсуждении выбора мест гайд-парков. Также предполагается, что на территории Северной столицы будут действовать не менее восьми таких площадок. Чиновники отмечают, что там активисты смогут собираться на акции, которые заранее не будут согласованы с представителями власти.

Если нам просто выдадут площадки без дискуссии, мы не согласны. Места нужно обсуждать с теми, кто эти акции проводит. Или потом будете при помощи Росгвардии и ОМОН обсуждать?

прокомментировал ситуацию парламентарий Максим Резник.

В комитете подтвердили, что обсуждать локации в Смольном будут в открытом режиме. На ближайшем собрании парламента города будет внесен соответствующий законопроект.

Напомним, что Владимир Путин приедет в апреле на Арктический форум в Петербург.

Фото: Piter.tv

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Теги: гайд-парки, депутаты, закс, митинги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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