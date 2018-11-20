Владимир Путин приедет в апреле на Арктический форум в Петербург

Вместе с экспертами лидер государства обсудит проблемы и перспективы развития Арктики.

Глава России Владимир Путин прибудет в Петербург ради посещения международного арктического форума. Планируется, что президент выступит на пленарном заседании. Основной темой обсуждения станет "океан возможностей" в развитии данного региона. Об этом сообщает пресс-служба "Росконгресса".

В основной программе заявлены три основные направленности. Первая будет касаться исследованию прибрежных территорий, вторая - открытого океана и третья - устойчивого развития Арктики.

Убеждён, что темы, поднятые в рамках этой международной дискуссионной площадки, дадут импульс дальнейшему освоению Арктики и полномерному использованию колоссальных возможностей, которые предоставляет этот регион прокомментировал советник президента Антон Кобяков

Также в рамках форума специалисты обсудят сферу промышленности и технологий, которые могут быть запущены на территории Арктики. Финальная программа мероприятия будет готова к 15 февраля, а само событие состоится 9 и 10 апреля.

Напомним, что депутаты могут проверить качество уборки вместе с Жилищным комитетом.

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