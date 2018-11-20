  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Владимир Путин приедет в апреле на Арктический форум в Петербург
Сегодня, 13:04
182
lesjasap

Владимир Путин приедет в апреле на Арктический форум в Петербург

0 0

Вместе с экспертами лидер государства обсудит проблемы и перспективы развития Арктики.

Глава России Владимир Путин прибудет в Петербург ради посещения международного арктического форума. Планируется, что президент выступит на пленарном заседании. Основной темой обсуждения станет "океан возможностей" в развитии данного региона. Об этом сообщает пресс-служба "Росконгресса".

В основной программе заявлены три основные направленности. Первая будет касаться исследованию прибрежных территорий, вторая - открытого океана и третья - устойчивого развития Арктики.

Убеждён, что темы, поднятые в рамках этой международной дискуссионной площадки, дадут импульс дальнейшему освоению Арктики и полномерному использованию колоссальных возможностей, которые предоставляет этот регион

прокомментировал советник президента Антон Кобяков

Также в рамках форума специалисты обсудят сферу промышленности и технологий, которые могут быть запущены на территории Арктики. Финальная программа мероприятия будет готова к 15 февраля, а само событие состоится 9 и 10 апреля.

Напомним, что депутаты могут проверить качество уборки вместе с Жилищным комитетом.

Фото: Pixabay.com

Теги: арктика, арктический форум, владимир путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий