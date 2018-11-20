Депутаты могут проверить качество уборки вместе с Жилищным комитетом

Чиновники ответили на вопросы спикеров из ЗакСа относительно количества привлеченных дворников.

В Комитете по законодательству изучают возможность проведения парламентского расследования относительно уборки снега. Депутаты планируют организовать инспекцию по качеству очистки города с участием сотрудников Жилищного комитета.

Отметим, что на запрос политиков о том, достаточно ли в Петербурге трудятся дворников, представители ответственного ведомства с уверенностью заявили, что да. К работам привлечено 7,5 тысяч человек, если учитывать дополнительные мощности, направленные на избавление города от последствий снегопада.

Есть нормативы. 6286 дворников надо и 581 единица техники. Но на качество влияет большая запаркованность внутриквартальных территорий. Поэтому и нужно больше людей. Хоть сейчас 21 век, только человек может протиснуться между машинами прокомментировал ситуацию представитель жилищного комитета.

Также спикер добавил, что на данный момент спрос на работу в качестве дворника невелик. Интереса у населения не вызывает небольшая заработная плата: в среднем она колеблется от 25 до 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Комитете по финансам предлагают заключать с уборочными компаниями договоры не на год, как происходит сейчас, а на три года. Предложение выдвинуто на заседании в Мариинском дворце.

Напомним, что прокуратура отменила 700 внеплановых проверок бизнеса.

Фото: Pitter.tv