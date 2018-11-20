Прокуратура отменила 700 внеплановых проверок бизнеса

Данные представлены ведомством за 2018 год.

В Прокуратуре Петербурга рассказали об отмене более 700 проверок, направленных на проверку деятельности бизнесменов. К таким инспекциям прокуратура города относит те выезды, которые были согласованы с ведомством.

По данным надзорного ведомства, более 160 человек в 2018 году привлечены к административной и дисциплинарной ответственности из-за нарушения в организации "внезапных" контролирующих мероприятий. В адрес 75 компаний внесены представления об устранении выявленных несоответствий с законодательством.

Также по сведениям от специалистов, возбуждено два уголовных дела. Помимо этого, инспекция отклонила заявки на проверки в 32 процентах случаев от общего числа поданных заявлений. Эксперты выписали штрафы на сумму в шесть миллионов рублей.

Напомним, что Алексей Дементьев возглавил Агентство бизнес-новостей.

Фото: Piter.tv.