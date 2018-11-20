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Алексей Дементьев возглавил Агентство бизнес-новостей
Сегодня, 11:00
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lesjasap

Алексей Дементьев возглавил Агентство бизнес-новостей

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Предприниматель планирует развивать деловое СМИ.

Петербургское Агентство бизнес-новостей перешло к новому руководителю. Формальным собственником является Алексей Дементьев. Однако, в СМИ появились сведения о том, что настоящим владельцем издания стал Олег Третьяков. Информация не подтверждена.

Об уходе с поста главного редактора АБН сообщила уже бывшая начальница Елена Васильева в собственном аккаунте на Facebook.

Следует добавить, что Дементьев до осени 2018 года трудился в Комитете по печати, а до этого возглавлял правительственное издание "Петербургский дневник", был главредактором Delovoe.tv  и шеф-редактором "Делового Петербурга".

Я намерен развивать АБН как бизнес-СМИ, в городе сейчас наблюдается дефицит деловой информации. Тем не менее в той части, что касается проведения пресс-конференций, никакой цензуры не будет

прокомментировал ситуацию сам специалист

Также бизнесмен заявил, что произвел покупку в личных интересах. Раскрывать стоимость сделки спикер не стал.

Фото: Pixabay.com

Теги: абн, агентство бизнес-новостей, алексей дементьев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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