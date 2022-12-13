Григоренко сообщил о снижении числа проверок бизнеса в 4 раза по сравнению с 2019 годом

Вице-премьер РФ рассказал об актуализации контрольно-надзорной деятельности.

Российский вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о снижении количества проверок бизнеса в четыре раза за 2022 год по сравнению с показателями 2019 года. Соответствующей информацией с коллегами чиновник поделился в ходе оперативного заседания с членами кабинета министров. Эксперт добавил, что сейчас все правила и требования к предприятиям поддерживаются в актуальном состоянии. Во время реформирования контрольно-надзорной системы специалисты проанализировали свыше 318 тысяч правил, из которых было принято решение по отмене 143 тысяч, еще 120 тысяч - актуализированы.

В 2019 году было проведено чуть более 1,5 млн проверок по году, а в прошлом году - порядка 350 тысяч, то есть речь идет о том, что количество проверок снижается более чем в четыре раза. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Дмитрий Григоренко подчеркнул, что за счет наведения порядка по нормативно-правовому регулированию в стране правительство ежегодно экономит около 200 млрд рублей по оценкам самого бизнес-сообщества.

Вице-премьер Григоренко рассказал о создании плана план первоочередных мер для поддержки бизнеса и граждан.

Фото и видео: Правительство России

