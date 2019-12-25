Петербургская прокуратура пресекла более 500 внеплановых проверок бизнеса

Всего было выявлено 24 нарушения со стороны контролирующих органов.

Сввыше 500 внеплановых проверок бизнеса были пресечены прокуратурой в Северной столице за время действия моратория со стороны федеральных властей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре напомнили, что все внеплановые проверки могут проводиться только при согласовании с центральным аппаратом ведомства и лишь в самых крайних случаях. На данный момент удалось выявить 24 нарушения, которые допустили контролирующие органы. Все они были привлечены к ответственности.

За 6 месяцев 2022 года в отношении малого и среднего бизнеса было допущено более 1 тыс. нарушений, а со стороны прокуратуры внесено свыше 230 представлений и более 90 предостережений. Кроме того, более 260 деятелей получили дисциплинарные и административные наказания за учреждение проверок. Благодаря работе ведомства, бизнес смог погасить долги перед хозяйствующими субъектами на общую сумму более 21,6 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд Уфы отказался передавать дело против лидера группы ДДТ Шевчука в Петербург.

Фото: ВКонтакте / Прокуратура Санкт-Петербурга