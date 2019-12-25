Суд Уфы отказался передавать дело против лидера группы ДДТ Шевчука в Петербург

Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Советский районный суд Уфы отказался переносить рассмотрение дела в отношении Юрия Шевчука из Уфы в Петербург. Об этом 5 августа сообщил "Интерфакс".

Адвокат лидера ДДТ Александр Передрук просил перенести дело в связи с тем, что Шевчук не сможет посещать заседания: он живет и работает в Петербурге, приезжать в Уфу кажется нецелесообразным.

Музыкант стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных Сил РФ после того, как выступил с концертом в Уфе в мае 2022 года. Со сцены он сказал о том, что Родина и "жопа президента" (цитата) — это разные вещи. После этого им заинтересовались правоохранители.

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Фото: Piter.tv