ЗакС Петербурга принял законопроект о легализации советских вывесок

Советские вывески считают артефактами эпохи.

В Петербурге запретят демонтировать вывески, которые были установлены на зданиях до 10 октября 1996 года. Депутаты Законодательного собрания проголосовали за законопроект в первом чтении.

Автором законопроекта является депутат Денис Четырбок. По его мнению, такие вывески являются артефактами эпохи. Часть из них уже убрали, в том числе в связи с жалобами одного петербуржца.

В числе утраченных утраченных вывесок — "Ателье" на Ординарной, "Союз" на Курской, "Магазин №53" на Жака Дюкло, "Выборгская" на Торжковской, "Дом радио и музыки" на Гражданском.

"За" проголосовали 43 парламентария.

Фото: Piter.TV