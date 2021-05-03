ЗакС Петербурга предложило шесть новых инициатив для федеральных законов

Бельский анонсировал налоговые льготы для музеев и новые правила для онлайн-торговли.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский представил пакет законодательных инициатов по итогам конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которые могут быть включены в федеральное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В сфере ЖКХ предложено фиксировать в государственной информационной системе данные об инициаторе общего собрания собственников. В социальной политике предлагают закрепить понятие "профилактика инвалидности" в федеральном законе. Для регулирования оборота алкоголя планируют предоставить городам федерального значения право устанавливать границы зон запрета торговли спиртным. В налогообложении предложено освободить от транспортного налога плавучие музеи включая ледокол "Красин".

В трудовом праве инициатива разрешает срочные договоры для научных проектов с полным пакетом гарантий для сотрудников. В сфере защиты прав потребителей предлагают обязать онлайн-магазины указывать материал упаковки товаров. Также поддержаны инициативы о развитии университетских кампусов и возвращении налогового вычета за спортивные услуги.

Ранее на Piter.TV: при определении многодетных семей в Петербурге начнут учитывать пасынков и падчериц.

Фото: Piter.TV