Петербургский ЗакС собирается ввести штрафы за искажение информации о свалках

Это будет наказываться крупными штрафами.

Петербургский парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях города. "За" дополнение третьей главы кодекса проголосовали 35 человек. Об этом сообщается на официальном сайте ЗакСа.

Депутат Александр Тетердинко посчитал главу неполной и добавил статью 11.3 (Нарушение порядка представления информации, необходимой для ведения регионального кадастра отходов).

В первой редакции сказано, что скрытая или искаженная информация, необходимая для ведения единого кадастра отходов, будет оборачиваться штрафами до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 400 тысяч для – юридических.

Депутат намерен снизить штрафы в дальнейшей редакции. Также Тетердинко отметил, что при принятии изменений во всех чтениях предприятиям и должностным лицам дадут время, чтобы устранить нарушения.

Ранее студенты-волонтеры навели порядок на заброшенном кладбище Ристемяки.

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