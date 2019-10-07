Студенты-волонтеры взялись за уборку заброшенного кладбища Ристемяки

На уборку вышли более 70 добровольцев - студентов института экономической безопасности

В рамках студенческого проекта "Сохранение культурного наследия" на субботник вышли более 70 добровольцев - студентов института экономической безопасности, чтобы отчистить заброшенное кладбище от мусора.

Мы выбрали время среди дождей и холодов погожий денек, чтобы прийти сюда и убрать это место от бытового мусора, которого здесь страшно много. Валентина Федосеева, педагог-организатор института экономической безопасности

На кладбище скопилось так много отходов, что ребятам не хватало мусорных мешков, чтобы очистить территорию. Так же здесь была обнаружена целая свалка старых покрышек и несколько перевернутых надгробий. В планах добровольцев очистить территорию от бытового мусора этой зимой и к весне решить вопрос с покосом травы.

Уборка мусора - одно из основных направлений, которыми мы занимаемся. Мы делаем город чище! Ярослав Соболев, волонтер

Видео: Piter.tv