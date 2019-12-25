ЗакС Петербурга хочет усовершенствовать документацию по планировке территорий

Комитет по градостроительству и архитектуре будет наделен новыми полномочиями.

В четверг, 17 сентября, депутаты рассмотрели законопроект, по которому может быть упрощен процесс подготовки и отмены документации по планировке территории. Вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, рассказали в издании "АиФ-Петербург".

Законопроект предлагает уточнить случаи, в которых могут быть отмены отдельные части документации по планировке территории, и порядок продления сроков подготовки такой документации при появлении объективных препятствий для соблюдения установленных сроков. Таким препятствием, например, может служить санитарно-гигиенические ограничения.

Жители новостроек знакомы, к сожалению, с мучительным затягиванием строительства социальных объектов. Во многих случаях годы ожидания строительства школы или детсада вызваны буквально одной – двумя цифрами в утверждённом проекте планировки, которые противоречат обновлённым нормативам проектирования. сказал председатель постоянной комиссии Сергей Никешин.

Еще один пример ― невозможность разбить парк даже после того, как территория была внесена в перечень зоны зеленых насаждений общего пользования, так как мешает старая документация.

Обновленный закон позволит точечно отменять устаревшие элементы проектов планировки, но при этом не трогать основу.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербургским депутатам хотели запретить корректировать бюджет. Депутаты выступили резко против.

Фото: Piter.TV