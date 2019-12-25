Петербургским депутатам хотели запретить корректировать бюджет

Поправка столкнулась с сопротивлением депутатов.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов представил в Законодательном Собрании документ, согласно которому поправки в бюджет парламентариям смогут вносить только после предварительного согласования с теми организациями или органами власти, чье финансирование предлагается уменьшить или увеличить. Поправка вызвала у депутатов отрицательную реакцию. Заседание в Мариинском дворце прошло сегодня, 16 сентября.

Вы тут создаете напряжение своими действиями. Напряжение не как ток жизни, а как взрыв, как хаос, как катастрофу. сказал председатель ЗакСа представителю Смольного.

По словам лидера фракции "Партия Роста" Оксаны Дмитриевой, это Смольный запрашивает у ЗакСа разрешение на ассигнование, а не наоборот.

В итоге поправку было решено убрать, остальной законопроект, усложняющий процедуру внесения депутатских поправок в городской бюджет, был принят. За него проголосовали 33 депутата, 11 выступили против.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербургу понадобится дополнительно 233 млрд рублей в 2021-м году.

Фото: Piter.TV