Петербургу понадобится дополнительно 233 млрд рублей в 2021-м году

Куда пойдут эти средства ― определили на "нулевых чтениях".

В Петербурге завершились "нулевые чтения" проекта городского бюджета на 2021-й год. Они проходили в период со 2 по 9 сентября. Об итогах чтений рассказал председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Предельно ясно, что в этот раз нам придется крайне жестко определять приоритеты. В нынешних условиях это, вне всякого сомнения, здравоохранение, образование и социальная сфера. заявил Макаров.

На медицину хотят выделить дополнительно почти 8 млрд рублей. Также шла речь о расширении сети многофункциональных центров. Порядка 30 млрд рублей дополнительно понадобится на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, капитальный и текущий ремонт учреждений образования, приобретение оборудования.

Отмечается, что в этом году "нулевые чтения" прошли на месяц позже обычного. Это связано со сложной ситуацией в экономике. В новых условиях перед участниками совещаний стояла нелегкая задача, так как прогнозировать что-либо трудно.

В результате 44-х совещаний члены парламенты рассмотрели заявки о потребностях в дополнительном финансировании на общую сумму в 233 млрд рублей. Это более трети от всей суммы доходов бюджета города, который прогнозируется в 2021 году.

Напомним, что "нулевые чтения" ― это лишь предварительное составление проекта бюджета на 2021 год.

Депутаты прогнозируют сохранение дефицита бюджета Петербурга до 2023 года.

Фото: assembly.spb.ru